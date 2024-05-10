根據財政部統計，2023年全台洗衣業共達7,254家，其中自助洗衣店從2018年的1,399家，近5年成長至2,815家，漲幅高達101.2％，占整體洗衣市場比重也從2018年的2成2增加至3成9。而傳統洗衣店、乾洗店等其他洗衣服務店家，5年來家數下滑458家，顯示國內洗衣業日漸轉型成為趨勢。

徐佳馨分析，受少子化、老年化等因素衝擊，國內家庭結構與房市逐漸小宅化，而若居住環境狹窄或沒有完整洗衣環境，便利且快速的自助洗衣店，自然成為小家庭、單身、學生及租屋族解決洗衣難題的救星，在需求推升之下，自然讓市場規模大幅擴大。除市場剛需之外，自助洗衣店免去人事成本，吸引各方投資族群挹注，讓此業種持續於全台擴大經營。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，自助洗衣店不需要碩大店面空間，且多進駐住宅區，租金負擔相較市區、商圈店面來得輕鬆；此外，該店種僅需聘請打掃人員，也沒有存貨滯銷問題，也省去應付供應商成本，整體而言，有低租金、低人力、營業單純等優勢，惟有高機器成本、高水電成本、易有同業競爭等抗性，但在近期市場需求挹注之下，又有不少加盟體系成型推升，讓自助洗衣店成為不少人創業選項之一。

細看財政部數據，2023年全台自助洗店有7成2都位於六都等都會區，並以台中413家、桃園368家分居冠亞軍；其中，台南市雖說自助洗衣店家數在六都中僅勝過北市，不過其家數、銷售額在5年內相繼成長332.4、347.5％，兩者漲幅都位居六都冠軍。

賴志昶分析，桃園、台中兩地近年適逢捷運等交通發展，帶動外縣市人口大量遷入人口，其中更以單身、首購族群占大多數，而此類客群更倚賴自助洗衣店，讓此業種有明顯成長。至於台南過去自助洗衣店家數、銷售額處於低檔，有相當大的成長空間，適逢消費模式改變，且區域內受惠於南科等議題，近年吸引不少年輕新貴移入，讓自助洗衣業種規模大幅飆升。