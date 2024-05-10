彰化二林23年前曾發生震驚全台的洪若潭滅門血案。事發5年後，一名李姓醫師以1100萬元買下洪宅，不過近期地方民眾卻傳出李醫師有意開價6千萬元出售房屋，消息曝光後掀起網路熱議。對此，有網友提出疑問，這筆6千萬是否有包括那部焚化爐；又有人表示該焚化爐具有歷史意義，建議列入台灣重大刑案博物館檔案。

位於彰化縣二林鎮一棟豪華別墅，2001年曾發生一起慘絕人寰的滅門命案。當年9月5日，眾源企業公司負責人洪若潭夫婦被發現死於自家的焚化爐內，遺體嚴重燒毀至碳化程度，而警方也從客廳的桌上發現三封留給妹妹的遺書；遺書裡透露，洪與家族不睦而遭受非議，因此決定全家赴死，不過由於命案仍存在無法釐清的疑惑，因此多年間成為一樁懸案。

位在彰化縣二林鎮的洪若潭老家大門。（圖 / 中時資料照）

這棟別墅後來也淪為民間有名的恐怖凶宅。從照片畫面上可以看見，豪宅大門深鎖，庭院裡蔓草如煙，仿佛一座死城，也被當地住戶視為禁地。事實上，許多民眾購屋時往往刻意避開曾發生兇案的住宅，不過李姓醫師卻毫不忌諱，當年歷經3次拍賣終於如願買下房屋，若按當年市價計算，這幢住宅土地及建物，價值至少數千萬元。

近期有關李姓醫師準備將這棟「赫赫有名」的別墅轉手出售的消息廣泛傳開後，頓時在網路上掀起熱烈討論，有網友提出心中疑惑，6千萬買下是否包括當年那台焚化爐？同時也有網友表示，這台焚化爐因為20多年前命案的發生而變得具有歷史價值，或許可以考慮列入台灣重大刑案博物館檔案。

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