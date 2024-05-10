香港經濟日報引述外電消息，知情人士透露，相關計畫的草案已上報相關監管機構，是否實施以及施行日期仍有變數。

市場人士曾指出，在陸港同步上市的公司，陸股、港股派發股利相同，而且不少港股股價較陸股都有明顯折讓，但因應經港股通持股仍收取20％所得稅，使大陸投資者在港股「低吸」同一公司收股利的情況，不算常見。

香港證監會主席、大陸全國人大代表雷添良在2024年兩會提案中曾建議，大陸稅務總局與兩地證券監理部門積極研究優化相關稅收制度，降低港股通散戶的股利紅利稅收水準，使其與陸股市場持平。