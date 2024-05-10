宏大國際資產公司總經理陳益盛10日表示，資金潮效應，加上通膨預期心理，推升房市一熱、一夯、一貴，現在還可以買房嗎？總價1,250萬元要買房，可以買哪裡？依目前房價水準，台南、高雄、基隆，還可以找到40坪房子，如果希望座落台北市區，則只夠買約12坪，單價恐突破百萬元。

陳益盛指出，今年台灣股市於3月份突破2萬點歷史新高，而根據金管會的統計，最夯的ETF聚資也已逾4兆元，是令人極為驚訝的金額，凸顯國內的資金充裕到再次顯現「台灣錢淹腳目」現象；黃金也因通膨、區域戰亂等主要因素，金價節節高升到每盎司逾2,300美元，國內金價一錢新台幣9,000元以上，成了十足的「貴金屬」;而房市也在這波多空看法不一、看跌不跌的熱潮中持續進行著。

陳益盛表示，通常景氣的好壞，是決定購屋與否的重要指標，但近年由於市場資金充裕，買房除了自用或投資外，另外還有很大比例是資金停泊的功用。至於這看似源源不絕的資金到底有多少，初步推算有台商陸續回流資金逾2兆元、近年上市櫃公司每年獲利3~4兆、股息預估2兆閒錢，及今年8月期滿的台版CRS境外資金匯回專法屆滿5年逾3,300億元解禁，當然上面還不包括為數眾多的中小企業近年的獲利，概估也上看1兆元。

陳益盛表示，去年全年景氣指標長年亮藍燈顯示不佳、GDP成長率預估下修至2.12％，是創8年新低、住宅市場建照及使照供給量過高、物價上升購買力下降、預期升息房貸負擔提高等因素，種種都顯示房價即將進入下修路段；但是，今年第一季開盤，非但沒下跌，多數區域更是明顯上漲，跌破許多專家的眼鏡。

陳益盛指出，精要來說，市場的充裕資金，加上新青安優惠房貸的政策，讓房市止跌回升，而建商為了因應政府打房政策，在建築規劃已逐年朝「小宅化」推案，以滿足市場上鋼性需求，讓能力可購買1,000萬元上下的首購族或年輕人，可以如願購得自己的家，只是市場形成「總價不變、面積變小」的現象。

究竟1,250萬買房，可以買哪裡？

陳益盛分析，以這個預算來概估，看消費者重視的是居住空間大、或通勤時間短，二者擇一，當然還可搭配屋齡新舊或公寓、電梯華廈等差異做比較。如果是選擇大空間，則可選購基隆、台南、高雄，預估可買到40坪空間，每坪單價在30萬上下；如要再近市區一點，則可選新北市第三圈樹林、淡水，或桃園、台中，約可買到30坪上下；如再靠近市區一點，則面積減少為25坪，可買新北市汐止、林口、三峽，每坪約50萬上下；如要進入新北市第二環，則購買面積減少為20坪，可購買新莊、土城、中和、或竹北，單價來到6字頭；進入新北市第一環板橋、永和、新店，則可購買面積僅約15坪，單價來到80萬上下；如果希望座落台北市區，則只夠買約12坪，單價恐突破百萬元。