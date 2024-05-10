影集《馴鹿寶貝》中改編自真人真事、被形容有「跟蹤狂」傾向的角色「瑪莎」自從開播以來就收到許多網友的議論，儘管男主角兼主創理查蓋德曾呼籲大家不要「肉搜」她，但仍然抵不過廣大網友的好奇心。台灣時間10日凌晨，本名為費歐娜哈維的58歲女性，登上英國主持人皮爾斯哈維的節目，而她正是「瑪莎」的原型人物。

跟影集有所不同的是，費歐娜在節目上澄清了許多細節，例如自己沒有坐過牢、沒有寄出41,000封電子郵件，只寄出了「一些」、並沒有突然出現在男主角的現場單口相聲表演。她更進一步表示，她還沒看過影集，但強烈認為《馴鹿寶貝》有厭女的傾象。據悉，自從影集開播以來，費歐娜也狂寫信寄到Netflix總部，並指稱節目是「一坨垃圾」。

費歐娜上節目是近期全球最矚目的娛樂消息之一，但邀請她上節目的主持人皮爾斯也被許多人抨擊沒有職業道德，因為費歐娜有疑似精神不穩定的傾向，那此舉宛如利用她來獲得更多討論及名氣，還有網友用電影《小丑》中的情節來譬喻。遑論費歐娜在採訪結束後就公開反悔，表示自己被摩根利用了，但根據影集中的情節——若無誤，費歐娜會有此舉並不讓人意外。

事實上，英國《Daily Mail》的記者尼爾希爾斯目前正是費歐娜的最新標靶，該記者在 5 月初採訪了費歐娜，之後表示自己就像影集中一樣被纏上。對方除了連環call之外，在電話中更是用各式各樣的髒話辱罵他，讓尼爾感到十分無奈。