臺南台鋼獵鷹10日宣佈與奧地利籍總教練柯納（Raoul Korner）完成續約，總教練柯納於23-24賽季後半段接掌兵符，不僅讓鷹援軍們深刻感受到不一樣的台鋼獵鷹，也創造不少令人感動的時刻，期待未來獵鷹在柯納的帶領下飛向更好的未來。

與獵鷹完成續約，柯納表示自己熱愛與獵鷹這個團隊共事，並享受台灣這個寶島的一切，同時也明白自身在台灣的任務還沒結束，想要幫助這個球隊成長，讓臺南台鋼獵鷹發展出應有的最大潛能。談及獵鷹未來的走向。

柯納透露，「我們極力擺脫上半季的團隊低潮，發展成具有競爭力的球隊，儘管23-24賽季我們都有擊敗過每一支球隊，仍舊無法趕上聯盟其他隊伍，因此休賽季的重心將圍繞在球員重建，組織一支更強大的球隊，相信這將是贏球的重要因子，同時團隊也須秉持的台鋼集團認真、專業、守紀律的三大精神，才可以打出我們想要的比賽，讓獵鷹成為臺南及全體鷹援軍引以為傲的球隊。」

台鋼獵鷹球團指出，「與總教練柯納續約的原因，首先他的籃球素養以及專業度無庸置疑，再來他帶兵風格與態度更是符合集團精神，且無論是和本土外籍的球員、教練相處都非常融洽，雖然本賽季後半段才接手球隊，但他的努力與認真大家有目共睹，希望獵鷹接下來在他嚴謹、專業的領導下能以一個全新面貌面對未來的挑戰。」

這個賽季柯納教練也多次參與台灣籃球各項賽事，積極了解台灣的籃球發展，盼能將自己的專業融入台灣並帶領臺南台鋼獵鷹飛向更好的未來。