鈴木優香8日秘密來台後特別出現在西門町捷運站陪大家過母親節。（鈴木優香提供）

日團「AKB48」前成員鈴木優香8日祕密來台，快閃天母球場與偶像林襄合體拍攝影片，引起雙方粉絲暴動。據悉鈴木優香本次旋風來台是為了拍攝YouTube素材，10日在西門町更發起隨機贈送康乃馨給路人的活動，對此，鈴木優香表示：「因為本週日就是母親節，希望能夠接地氣，也提前祝福粉絲們母親節快樂。」

鈴木優香一早特別到花市去購買康乃馨花束，還自己挑選可愛的緞帶，滿滿的巧思，希望收到花束的朋友，可以感受到濃濃的愛。鈴木優香一路沿著西門徒步區走到捷運六號出口，出發前還學習用中文說：「母親節快樂，祝妳健康幸福。」早上發送出近50束康乃馨，而收到康乃馨花束的民眾顯得相當開心，紛紛稱讚「鈴木優香很親民。」、「台日友好。」等，濃濃的人情味也讓鈴木優香瞬間燃起想久居台灣的念頭。

談到林襄時，鈴木優香表示：「已經關注她很久了，一年多前就有在自己拍的影片中提到很喜歡林襄，希望自己可以像林襄一樣發光發熱」。鈴木優香也說，「第一次見到林襄，她還買了飲料請我喝，相當親切、可愛；當然我自己也希望有一天也能夠成為啦啦隊女孩。」

談到母親節，鈴木優香也透過媒體訪問，祝自己媽媽母親節快樂，她說，從小媽媽就鼓勵她當藝人，也不斷希望我發展順利。她也會準備台灣的伴手禮、甜點帶回去送給媽媽。

來台期間，有去了士林夜市，吃大腸包小腸、烤羊肉串等，入境隨俗的她馬不停蹄，接著還要前往台南拍攝影片，還自己查資料要去關子嶺泡泥漿溫泉等，預計此行將會待到12日，並透露23日將會再次訪台，至於二度來台的行程為何？她表示要先賣個關子。