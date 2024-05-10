香港信報引述外電消息，上述企業針對的是英國新國家安全立法的一環。該立法的目的在於提高與「對英國安全構成潛在風險」的國家進行任何交易的透明度。英國商界高層正游說官員，不要把中國列為最嚴格的風險類別，否則將妨礙商業發展，並引發負面影響。但有英國官員指出，商界最新游說不太可能獲得成果。

知情人士透露，儘管英國政府尚未就如何把中國列入名單作出最終決定，但已招致金融和其他公司的強烈反對。報導指出，英國官員正在和銀行、企業合作，試圖緩解業界的擔憂，並研究各種方案以確保政府的要求是合適的。