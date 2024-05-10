民進黨高雄市議員鄭孟洳10日偕人本基金會開記者會表示，高雄有位知名球類教練對學生進行性騷行為，包含觸碰國、高中學生胸部、摸腰側、胸側等騷擾行為，更恐嚇學生不能跟家長講，否則會將學生「退隊」，依照最初個案為2014年推算，該名教練已性騷長達10年之久，目前願意說出此事的受害者高達10位。

鄭孟洳4月初接獲民眾陳情，表示高雄知名球類教練有性騷擾行為，且下手對象多為國、高中生，教練會趁和學生單獨相處時，以教學、開玩笑之名摸揉學生胸部、撫摸側腰、胸側等性騷動作，之後再用「退隊」威脅學生不能說。

而今天也有被害人現身說法，她痛哭表示，當時教練在中午練習時段從背後環繞到前方，摸揉她的胸部，當時她感覺到非常不舒服，於是跟教練反應不要這樣做，否則她要跟家長講，沒想到教練卻凶狠回應「妳敢跟家長講，我就讓妳退隊」，說到這裡被害者泣不成聲，無法繼續講述下去。

另也有受害者不願露面，用錄音方式表示，當時教練會以開玩笑、教學名義，去觸碰學生身體，但只要學生表示不舒服，教練就會情緒失控，包括摔東西、丟器具等情況。

鄭孟洳說，起初第一則通報為2014年，2019年也有社會局通報紀錄，直到今日，已過10年，教練仍繼續授課，她呼籲教育局、運發局不要放任這樣的狼師繼續教課，更不准讓他繼續擔任國家代表隊教練。

人本基金會主任張萍表示，就算將教練撤銷執照，教練私下依然可以私下開班授課，這樣受害人只會愈來愈多，因此她希望至少該成立基本的把關規定，並參考國外的兒童教育工作者的規範，而不是像台灣單單只有良民證證明而已。

中華民國冰球協會祕書長黃意中表示，冰球協會部分已將教練停職停權，但曲棍球協會仍未停職，因此教練仍可以在曲棍球領域教學。曲棍球協會不停權外，更是「暗槓」此事，讓鄭孟洳震怒，要求曲棍球協會也應該負起責任。