前鎮漁港船員會館2人房。（洪靖宜攝）

2樓空間設有遊戲室。（洪靖宜攝）

前鎮漁港船員會館。（洪靖宜攝）

2樓空間設有祈禱室。（洪靖宜攝）

耗費約4億元打造的前鎮漁港「船員會館」完工，共有64間房、2樓還有遊戲區、澡堂、祈禱室等。行政院長陳建仁今10日上午前往視察，他表示，台灣遠洋漁業照顧外籍船員責無旁貸，只要能穩定船員心情，自然會影響工作表現，看得出台灣人疼惜外國人。

斥資約81億元的前鎮漁港建設工程，包含作業碼頭改善、魚市場整建、雨水汙水下水道建設及景觀休憩環景營造，還有花費4億9500萬建設的「船員會館」，由於每年進出漁港的漁船約300艘次，外籍船員就有1萬5000人，因此會館將提供船員購物、餐飲、祈禱等生活需要，委由高雄漁會經營管理。

1樓有超商及餐廳，2樓設置有籃球機、跳舞機、撞球桌、上網電腦的遊戲區及澡堂、廁所和祈禱室等公共空間，而3、4樓為旅館，共64間，分有2人房、4人房及無障礙套房，內部設計採木質床組的暖色調，預估雙人房船員價約1500元、四人房2500元，一般民眾雙人房2000元起。高雄區漁會總幹事黃昭欽表示，目前2樓已經開放使用，1樓取得裝修執照就可營運，住宿部分因旅館業管理辦法，目前朝向現有旅館業做合作委託經營，預計最快今年7、8月就可營運。

行政院長陳建仁於10日到船員會館視察，他說，遠洋漁船外籍漁工扮演重要角色，擔任副總統期間人權諮詢委員會的召集人，對於人權保障是相當重視，遠洋漁業要發展對於漁工照顧責無旁貸，像是漁工也有wifi需求，目前30％漁船有裝設，以利穩定船員的心情。

他提到，近期台美21世紀貿易倡議的談判過程中，美國對於遠洋漁民人權保障重視，曾與梵蒂岡進行海員宗會會議，接著還會在台中辦理漁業人權演討會，得出看得出台灣人疼惜外國人，是我們的驕傲，他說，船員會館設備好，讓船員精神上有慰藉，心情穩定，打魚認真，收穫就會越來越好，相信大家合作發展，讓台灣遠洋漁業越來越好。