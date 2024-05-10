受少子化衝擊，台北市內湖區兩所老牌私校今年7月起陸續退場，新竹市長高虹安的母校方濟中學已於111學年度停招，最後一屆畢業生只剩82人，將於今年7月走入歷史；相隔一條馬路的私立文德女中全校僅剩4名教職員，明年最後一屆的學生只有15名，畢業後也將退場。

方濟中學創立於1965年，全盛時期有上千名學生，包括新竹市長高虹安、知名音樂人梁弘志都是校友，因少子化導致招生困難，校方於111學年度向北市教育局申請停招，今年7月31日停辦後走入歷史。

根據《ETtoday新聞雲》報導，方濟中學校長胡嘉強表示，目前全校剩最後一屆82名高三畢業生，預訂6月12日舉行畢業典禮。日前已將停辦計畫書送交台北市教育局，目前正在審核。

與方濟中學只隔一條馬路的文德女中，去年也向教育局申請核准停招，今年高三畢業後，全校只剩15名學生，教職員只有4人，明年最後一屆學生畢業後也將退場。