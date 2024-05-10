金門料羅吳氏六路大厝修復工程今動土，投入總金額逾新台幣8000萬元預算，期盼將料羅打造成為下一個東方聖托里尼。(于家麒攝)

興建於清乾隆年間的金門料羅吳氏六路大厝，於2015年7月獲指定為縣定古蹟，建築格局為雙落帶雙突歸及雙護龍的六路大厝，為金門地區最大獨棟民宅，且是料羅吳氏開基最早大厝，建築整體形制及符號形式豐富，建築木構造精美。為保存及再利用其價值，金門縣政府投入總金額逾新台幣8000萬元預算進行修復，今(10)日上午在縣長陳福海主持下舉辦修復工程動土典禮，祈祝如期如質完工，將料羅打造成為下一個東方聖托里尼。

金門縣文化局指出，此宅為料羅吳氏族人所興建，其先祖源自於閩北秦嶼，清初以航運為業，家業因而大興。由於料羅位處閩北至台灣水路交通之要衝中點，因此於清乾隆初年起，開始在此大規模購地建屋。本建築在清乾隆年間興建落成之後，即為吳氏經營臺海商業之中軸要站。清嘉慶年間之後，歷經兩次重大船難，造成料羅吳氏與閩北秦嶼及臺灣安平兩地的人力及資金鏈結中斷，家業曾經一時中落，不復清乾隆年間商業繁榮及地方領袖的地位。但此大宅仍為家族祭祀及居住的中心，鼎盛時期，有五、六十人住於此宅之中，吳氏宗親稱此六路大厝為「祖公厝」。

據了解，在1940以前，料羅吳氏族人未興建宗祠，皆將神主牌位祭祀於吳氏六路大厝廳堂。1949-1958年間陸軍十一師三十四團借用廳堂為住所；吳氏族人移居至左右稍間及左右護龍；又因鄰近料羅運補區，六路大厝提供協助運補士兵臨時休憩使用。1958年後國軍陸續遷出六路大厝，大厝的一部分作為料羅村派出所；後又為料羅港「港指部作業所」臨時使用。

至1960年間港指部作業所遷出後，吳氏六路大厝成為料羅村「村辦公所」，至村公所新建搬離始恢復舊貌，古厝充分展現了金門閩南的建築風貌特色，具有地域獨特性之民間建築藝術價值。不過在八二三戰役單打雙不打時期，後落屋頂曾在1969年前後被宣傳彈打中造成屋瓦破壞，當時有稍微修補。至1971年以後，公部門各單位即逐年遷出。到了2004吳氏宗祠重新興建完成後，原本家族主要祭祀活動空間亦遷往宗祠。

文化局說明，本項工程預算金額新台幣7676萬元整，其中文化部文資局補助4989萬4000元、縣府配合款2302萬8000元、所有權人自籌款383萬8000元，監造金額432萬2574元整，工程決標金額6088萬元整施作，加上先前為保護建築體所搭建的鋼骨護棚等費用，總投入經費已逾新台幣8000萬元，預定於2026年6月30日完工。

縣長陳福海表示，這個案子今天能順利動士要感謝的人很多，首先要感謝文化部文化資產局投入近5000萬元的預算進行古厝修復，並且給予指導與協助，讓整個工程能予以落實，期盼施工廠商能秉持專業與品質的堅持，把此宅修復的盡善盡美，為料羅重新燃起一絲火光，能夠再現料羅昔日輝煌的時光。

陳福海強調，城市因文化而偉大，他希望料羅鄉親未來盡量不要於古蹟高度敏感地帶興建起一棟棟新式建築，破壞天際線，讓料羅有機會成為下一個東方聖托里尼。

文化局表示，未來修復完成後的吳氏六路大厝，將作為祭祀及民宿之空間，以帶動地區居民對文化資產的重視及提升縣民的文化素養，並期許透過相關文資之投入，妥善保存古蹟與發揚料羅吳氏金門重要先賢事蹟精神，進而活絡金湖鎮料羅村聚落，帶動全金門觀光產業與復興傳統匠藝，吸引年輕人洄游農村，再創金門東南半島榮景新契機。