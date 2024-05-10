在立法院長韓國瑜10日邀請各黨團總召短暫朝野協商會議後，國民黨團總召傅崐萁（上中）邀集黨籍立委在議場後面說明協商結果。（姚志平攝）

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出環島高鐵、花東快速公路以及國道六號東延三大交通建設特別條例，前兩項已過協商期原定今日拚三讀。不過，民進黨團祭出人海焦土戰術，全部委員皆登記發言，若再加上表決時間，勢必挑燈夜戰。經韓國瑜在院會休息時間召集3黨團協調，於院會中宣布14日再行討論後續事項。也意味兩項劍指行政權的交通建設特別條例「暫時」喊卡，下週一將再由韓國瑜召集協商

由傅崐萁、韓國瑜等提案的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」，4月2日立法院交通委員會初審後交付協商，然1個月過去，行政院未提相對應版本，昨由韓國瑜召集協商仍未果。

國民黨與民眾黨今共同提出修正動議版本，除了將環島高鐵特別條例的主管機關，由國發會改為交通部，原條文計畫建設時間不得超過10年，修正延長為12年，並新增可行性評估報告應送立院審議。

但民進黨也不是省油的燈，以人海發言戰術因應，從法案的大體討論至逐條討論，每一位委員都登記發言，倘藍白要硬幹，民進黨將奉陪到底、挑燈夜戰。然此招讓區域立委皆備感壓力，因為本週為母親節，地方行程早就排滿滿，韓國瑜見狀立即召集3黨黨鞭到議場後方協商。

經協商後，韓國瑜在討論完國情報告相關議案後，便宣布本日會議進行到此為止，14日上午9點繼續開會，進行後續討論事項，「現在休息。」

國民黨團總召傅崐萁會後受訪表示，今天在立法院朝野協商，在韓國瑜帶領下，三黨達成初步共識，希望在禮拜一下午2至6點，針對總統國情報告並備詢答，做完整協商。另外花東快、環島高鐵也將在同一時間協商，希望在韓國瑜協商下，可以把每個條文再順一次，把上述法案併案討論完畢，禮拜二院會處理。