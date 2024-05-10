蔡英文總統卸任前傳出可望特赦前總統陳水扁，而且時間就是下禮拜。不過，陳水扁涉及的弊案多達10件，有些已定讞，有些則處於停審狀態，這也是外界質疑一體適用特赦有相當難度。因此，才會傳出只有已經定讞的龍潭購地案等4案有機會獲得特赦。

陳水扁涉及的案件中，除了侵占機密外交款3萬美元無罪確定，以及國務機要費1.5億元貪污案，因為立法院三讀通過《會計法》第99之1條條文修正案而除罪免訴確定外，另外有4案已經定讞，另外4案則因陳水扁身體因素處於停審狀態。

目前處於停審中的案件包括，二次金改案，國泰併世華收賄3億元及洗錢，二審判18年，教唆前總統府副秘書長馬永成、前總統辦公室主任林德訓偽證案，二審判無罪。其他則還有卸任後侵占1.7萬件機密公文案，以及前101董事長陳敏薰買官1千萬洗錢案，這些都恐怕無法納入特赦範圍。

另一方面，有望特赦，就已經定讞的案子免除其刑的，則是包含合併執行判刑20年的龍潭購地3億元收賄案、陳敏薰買官1千萬元收賄案、海角7億洗錢案以及二次金改收受元大2億元貪污等4大案。至於前第一夫人吳淑珍雖然同樣在龍潭購地等4案共判刑20年定讞，但因為健康問題不需入監服刑，因此並沒有是否特赦的問題。