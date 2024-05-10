洪若潭位在彰化縣二林鎮的老家大門深鎖，顯得格外陰森。（圖／報系資料照）

2001年間發生5死命案的彰化縣二林鎮洪若潭住宅，近來傳出現任屋主開價6000萬元求售，引發熱議。人在國外的現任屋主李世傑昨天出聲表示，他是有跟鄰居閒聊到二林的房市，但沒說開價6000萬元求售，他很好看二林中科園區的發展，現在不可能賣掉洪宅，要等園區發展起來以後，才會考慮轉手。

2001年9月間，二林鎮中西里發生震驚全台的洪若潭1家5口滅門血案，占地逾3000坪的洪宅成為全台最知名的凶宅。2006年間，來自台北的醫師李世傑透過法拍程序，以約1200萬元標得洪宅。

李世傑當時為破除凶宅印象，陸續在洪宅內蓋了玻璃屋、游泳池、籃球場，還弄了卡拉OK，不但常邀請友人及鄰居到洪宅內同歡，至還曾在洪宅舉辦中秋烤肉聯歡晚會，當時受邀的賓客及媒體還在酒過三巡後，輪番進入疑似焚燒洪若潭1家5口的焚化爐內「試躺」。

洪宅法拍幾度流標後，由李姓退休醫師買下。（圖 / 報係資料照）

曾有人問李世傑獨自住在洪宅內難道不害怕，有沒有遇過靈異事件？他說自己都睡得很安穩，還說人比鬼可怕些！

位於彰化縣二林鎮的洪宅長期無人居住，宅內林木生長茂密。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

雖然如此，但李世傑曾向友人透露住在洪宅時發生的1件怪事，他買下洪宅後，從鄰居得知洪若潭生前都固定抽某一品牌的香菸，他搬進去後，內外環境都已整理過，竟多次看見該品牌香菸的菸頭，就算同地方再整理過，三不五時也會再看到。

近日盛傳李世傑打算以6000萬元的價格求售洪宅，對此，人在國外的李世傑昨天透過LINE表示，買下洪宅已18年了，當初共花不到1300萬元買的，他沒說過開價6000萬元賣掉，因為他很看好二林中科園區的後市，目前他還不會想把房子賣掉，現在還太早，他想等到工業區發展起來以後，才會考慮脫手。

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