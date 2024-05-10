T1聯盟2023-24賽季年度防守球員得主10日正式揭曉，由高雄全家海神庫薩斯（Mindaugas Kupšas）以73分擊退台北台新戰神林秉聖、台啤永豐雲豹克羅馬與威廉斯等強勁對手，首度獲得年度防守球員殊榮！庫薩斯今晚7點也將帶領海神迎接季後賽首輪G3，且避免提前遭到雲豹橫掃出局命運。

立陶宛「巨神兵」庫薩斯本季例行賽出賽27場，平均登場33分鐘左右，繳出場均21.9分、9.9籃板，外帶1.7阻攻，本賽季為其在T1聯盟的第三個賽季，頻藉著穩定的出賽次數與防守表現，成為聯盟首位「百次火鍋先生」！

而在 2023年12月3日獵鷹踢館海神時，庫薩斯單場貢獻五次阻攻，創下加盟以來最多的紀錄表現。禁區有庫薩斯坐鎮，海港女神守護籃框力量加成，聯盟內四支其他隊伍，面對與海神的戰役中，籃板數量幾乎都遠比對上其他隊手時還低，在在顯示庫薩斯在禁區的團隊價值！

票選分數方面，庫薩斯獲三成二專業籃球記者第一名選票，以總分73分勝過去年得主林秉聖的56分、本季抄截王克羅馬的47分與籃板王威廉斯的33分，庫薩斯本季除阻攻王之外，再添年度防守球員獎項。