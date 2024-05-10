今年國慶煙火將首次落腳雲林縣！雲林縣府昨（9日）接獲通知國慶煙火可能在雲林縣舉辦，縣長張麗善立即打電話向國慶日活動主辦單位主席立法院長韓國瑜求證，韓國瑜證實他勾選雲林，原因是全台只剩3個縣市還沒辦過國慶煙火，今年也該輪到雲林了。

張麗善表示，昨（9日）下午縣府民政處接到中央相關單位來電說今年國慶煙火有可能在雲林舉辦，主辦人員很緊張。她想國慶日是立法院長當主席，就立即打給韓國瑜詢問此事。

張麗善轉述韓國瑜的想法表示，520的就職國宴已確定在台南，國慶煙火應該換地方舉辦，全國只剩3個縣沒辦過國慶煙火，雲林縣是其中之一，他勾選雲林。

張麗善說，這個意外驚喜只剩下5個月可以籌辦，她責成文觀處立即盤點地點，昨日下午6點半立即召開一級主管舉行臨時高峰會討論，有5個地點列入評估，像是西螺大橋、虎尾高鐵特地區、北港糖廠等。

張麗善表示，前幾天她在德國考察時靈光一閃，想到雲林縣接下來較有能力爭取的國家級大型活動只剩國慶煙火，因為地方政府的自籌經費較少，雲縣府還有能力，她原本想爭取2025或2026年的國慶煙火，沒想到驚喜來得這麼快，但籌辦時間只剩5個月，對團隊也是個考驗。

雲林縣府民政處詢問去年主辦國慶煙火的嘉義縣政府，總經費8000多萬元，縣府自籌1000多萬元煙火，施放時間40多分鐘，另外還有晚會表演活動等。

2024國慶煙火主題等相關細節，各縣市政府及中央相關部會，將在5月14日在立法院召開籌備會，會議由韓國瑜主持。