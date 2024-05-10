北市議員考察「數位科技戰情中心」。（警方提供）

北市警局為提升科技偵防，3月時成立「數位科技戰情中心」，整合各項科技偵查資源，以大數據分析犯罪趨勢，北市議員9日在警局長張榮興陪同下，前往該中心考察，認為警方結合現代科技，更能有效精準打擊犯罪。

北市議員秦慧珠、李傅中武等人前往戰情中心，張榮興向議員報告成立背景、功能及效益，張榮興表示，隨著科技日新月異，犯罪手法也更加多元複雜，傳統的偵查方式已難以有效因應。

「數位科技戰情中心」整合團隊力量及情資，運用錄影監視及車辨系統、警用無人機空拍及員警蒐證畫面等影像資訊，提供指揮官即時畫面，並導入智慧影像及數位證物，搭配數位鑑識實驗室與犯罪資料庫「數位科技偵防情資整合系統」，以大數據分析集團性案件幕後網脈，挖掘潛在情資，透過科技的力量掌握破案契機，大幅提升偵查效能。

張榮興表示，中心成立迄今，陸續偵破毒品咖啡包工廠、安非他命製毒工廠、大麻走私及槍擊案等重大刑案，今年2月29日北投區發生銀樓強盜案，中心第一時間即利用科技分析歹徒逃亡路線，由北至南一路追查，最終在高速公路將其查緝到案，12小時內就偵破此案。

考察的市議員對科技辦案十分肯定，也希望北市警方能在現有的良好基礎上再接再厲，持續運用科技的力量提升治安效能，北市警局表示，將持續推動「科技建警」政策，締造更佳的治安成效，為市民打造安全宜居的幸福城市。