「護國神山」台積電因優渥的薪資，讓許多人想進去工作。一名女網友分享，老公在台積電任32職等快滿10年，很好奇往上升1個職等，薪水與工作內容的差異，引起網友熱議，一位在同職等工作的網友透露，如果考核都有正常通過，32職等年薪大概350到400萬不等，若不想當主管，萬年32職等的CP值很高。

一名女網友在Dcard上分享，老公在台積電工作，任32職等已快10年，卻始終不想往上升成33職等，老公只說「比較喜歡待在32職等這個位置！」讓原PO很好奇差一個職等，薪水與工作內容會差很多嗎？

貼文引起網友討論，不少內行人表示，32職等的年薪已經很優渥，10年下來，錢應該多到花不完，再往上升就要扛一些管理責任，如果不想當主管，其實當萬年32職等的CP值很高。另有相同職等的網友透露，32職等的年薪大概是350到400萬。

不少人則好奇原PO希望老公升遷的理由，因為在台積電32職等已經很賺錢，而且老公可以做10年，代表應該做得很習慣，沒必要脫離舒適圈。對此，原PO回應說，她本身在外商公司工作，薪資條件也不差，會這樣詢問只是好奇不同職等的工作內容，因為最近請育嬰假中，希望老公能有更多時間陪伴她和孩子。