第34屆時報金犢獎國際競賽結合企業、機構資源，為全球學子搭建創作平台。今年與全球遊戲領域的標竿品牌MSI微星科技合作，設置「2024 MSI微星創作獎」，邀請年輕族群以「『星』」創作智未來」為主題，以MSI微星的各種產品為內容，創作平面、影片、動畫等作品，提升MSI微星的品牌形象。

微星科技成立於1986年8月，為電腦相關系統開發製造廠商，目前是世界前三大品牌主機板供應商，全球AI PC、遊戲及電競業界、創作者、商務、AIoT人工智慧物聯網領域的硬體龍頭之一，也是全球數位內容創作領域的開創者及領導品牌，傳承微星科技在電競累積多年的深厚技術，將精準的色域呈現、充沛的續航電力、震撼的聲效體驗及强悍的效能表現整合在簡約時尚的輕巧機身中，是專爲攝影師、影像編輯、3D繪圖、影音剪輯等專業設計與創作人士的好夥伴。

由於旗下產品眾多，微星科技希望報名角逐「2024 MSI微星創作獎」的作品，以「『星』創作智未來」為概念核心，根據MSI微星品牌形象、産品定位以及企業理念，融入該品牌的任一產品，如微星筆記型電腦、桌面電腦、顯示器、顯卡、主機板等，展現品牌的專業度，從而提升族群對品牌的好感度。

此外，重視創意的MSI微星表示，該公司即將舉辦MSI創作大賽2024，屆時也歡迎報名參加金犢獎「2024 MSI微星創作獎」的全球學子們，也能帶著優秀作品加入，有機會獲得更多作品展現機會和豐厚的獎金禮品。創作規格、素材、可使用的資源，以及「2024 MSI微星創作獎」的相關訊息，請洽金犢獎官網。(https://www.timesawards.com.tw/Home/index?liname=1)