一名在美國好市多工作將近18年的美女員工撒切爾（Veronica Thatcher）分享5月份10件最值得入手的商品，其中包含食物、兒童玩具、戶外裝飾與廚具。

撒切爾在《商業內幕》發表一篇心得說，身為在好市多工作18年的員工，她知道有哪些商品值得入手，因此推薦了10樣商品供顧客參考。關於食物，她推薦新上市的招牌托斯卡納雞肉捲（Kirkland Signature Tuscan chicken wrap），裡面塞滿烤雞與蔬菜。同品牌的沾醬耐嚼穀物棒（The Kirkland Signature dipped-and-chewy granola bars），表面由焦糖、燕麥片和牛奶巧克力製成，相當推薦。

此外，撒切爾也非常喜歡好市多的檸檬酥皮起司蛋糕（Costco's lemon-meringue cheesecake）、哈根達斯香草牛奶和巧克力杏仁冰淇淋棒（The Häagen-Dazs vanilla milk-chocolate-almond ice-cream bars）。如果喜歡口感酥脆的零食，她推薦以墨西哥香料調味「4505炸豬皮」（4505 Chicharrones）所製成的膨化餅乾。

而在玩具方面，她也推薦可以買鱷魚洞探險滑水道（Happy Hop Crocodile Cave Adventure waterslide）給小朋友玩，在炎熱的夏天讓孩子享受玩水樂。要是你的庭院需要裝飾，布魯明頓瀑布噴泉（Bloomington Cascading-Cup fountain）可以輕鬆的妝點戶外，它還配有硬體和內六角扳手，很方便組裝。

至於想在庭院燒烤，她則推薦六件組煎鍋工具組（The Blackstone six-piece griddle tool set）非常熱銷，該廚具套裝配有刮刀、鍋鏟和噴射瓶。另外，小型地球風扇（Woozoo five-speed globe fan）、各種款式的女用泳裝（Hurley ladies' swimsuits）也相當受歡迎。