【全程字幕】徐巧芯遭告洩密！黃捷狂酸「說謊、切割、雙標」 陳玉珍當面怒嗆

立法委員黃捷今（10日）在立法院接受媒體聯訪時，再度批立委徐巧芯洩密傷害外交人員，發言到一半時遇到疑似麥克風出現問題的突發狀況，發言一度被打斷。立委陳玉珍隨後則補刀酸她「雙標，以為在講民進黨」。

黃捷指出，捷克研究院主持人都出來駁斥徐巧芯指控是不實內容，這是立委非常失職地方，不實內容就含沙射影，嚴重造成我國外交關係，以及國際上跟友人互助如何進行，應該出來道歉，不只跟國人還必須跟國外友人，否則繼續恬不知恥，用含沙射影內容指控我國努力的外交工作，非常不公允。

接著黃捷正要談到徐巧芯好感度一事時，現場麥克風疑似出現狀況，突發出「答答答...支支支等噪音聲響」，一度打斷其發言。後來下一位接受聯訪的藍委陳玉珍一開頭就先嗆，「剛剛我聽到黃捷委員說什麼說謊、切割，我以為她在講民進黨，還講雙標，以為在講民進黨」。

陳玉珍強調，她支持徐巧芯，因為很勇敢，這件事情真正癥結點，應該在說對外援助一千萬美元，其中三、四百萬美元採購國內醫材，有沒有經過公開程序採購？外交部從一開始都現在都遲遲不肯說明，只是提告努力監督的立委，「徐巧芯就是踩到外交部痛處」。