民眾黨立委黃國昌、張啓楷今（10）日舉行記者會，指出政府漲電價不手軟，但台鹽綠能在嘉義縣義竹之漁電共生案場至今卻仍未驗收，恐面臨上百億求償。而與此同時也出現諸多弊端，有資本額僅20萬新成立的企業社承接2482萬的工程，宛如超思翻版，官商勾結手法近乎一致。

黃國昌表示，支持發展綠能，但無法容忍官商勾結與貪腐，應是多數國民的共識；兩周前，不法所得高達91億的力暘光電弊案遭提起公訴，民眾黨團要求撤銷力暘的違法電業許可，但非常遺憾，經濟部迄今仍在迴避，令人懷疑是否看到英系權貴就軟腳？

黃國昌說，2017年為推動政府綠能政策，台鹽設立子公司台鹽綠能，其在嘉義縣義竹之漁電共生案場，原先預計將於2021年發電，然而迄今尚未完成驗收，恐面臨上百億求償。

他表示，台鹽綠能去年一整年虧損高達2.5億，2024年第一季虧損也已逾5000萬，累積虧損已經超過資本額超過二分之一，股本已經快全部虧光。

黃國昌表示，民進黨酬庸高雄市前副市長陳啟昱到台鹽綠能擔任董事長，陳私自引進四大民股，而這四大民股中其三，鴻暉國際、承暘光電、瀧鋌水泥，分別都有參與上開義竹案場的弊端。

黃國昌說，去年民眾黨前立委陳琬惠就曾質詢義竹案場涉及利益輸送，當時經濟部長王美花承諾進行行政調查，卻將行政調查列為密件，今年再次發文索資卻又不是密件，經濟部的標準為何？是在遮掩什麼？

黃國昌批評，經濟部除了遮掩弊案外，行政調查報告殘破不堪，違法的情事都沒有處理，直到今年4月擔心紙包不住火，才要求台鹽對陳啟昱及前總經理蘇坤煌究責。

黃國昌出示台鹽移送調查局的函文並質疑，移送內容所涉違法，是在去年經濟部展開行政調查前就已經發生，為何拖到現在才移送？

黃國昌說明陳、蘇二人與三大民股所涉違法情事，陳啟昱之子任職的鴻暉國際，打著台綠的招牌在外收地，土開費則全進鴻暉的口袋，其所承接台綠義竹案場土地開發，竟未經董事會核定即簽訂5900萬之合約。

黃國昌說，承暘光電的關係企業宸峰工程取得義竹案場鋼構工程，瀧鋌水泥關係企業聯鋌營造則取得義竹案場土木工程，陳啟昱在辭任台綠董事長後，即到瀧鋌水泥負責人洪鴻章三洋實業的子公司三洋能源擔任董事長，簡直腐敗至極。

黃國昌說，除前述涉及利益輸送外，蘇坤煌隱瞞與下包廠商的金錢借貸關係，指定其為基樁施工廠商；尤有甚者，甚至出現指定資本額僅20萬新成立的企業社參與議價，承接2482萬的工程，而後出現包括請款不用審核就付款、放水未扣違約金、未依約交付足量線材造成虧損等弊端。

黃國昌要求王美花在卸任前應向國人說明，而非轉身就要到民間擔任年薪上千萬的獨董，把爛攤子留給納稅人。

張啓楷表示，從力暘弊案到台綠弊案，都讓人非常憤怒，政府漲人民的電價不手軟、分秒不拖延，弊案卻拖了一年，一定會究責到底。台綠已經虧了一半的資本額，還可能被求償百億，這些都是納稅人的錢，綠友友們賺大錢，卻要漲人民電價補貼，簡直臭不可聞。

張啓楷批評，資本額20萬新成立一個月的企業社可以拿到2482萬的工程，宛如去年超思雞蛋弊案的翻版，直言民進黨主政下，官商勾結手法近乎一致。

他強調，從力暘弊案到台綠弊案，欺負的都是最無辜、善良的最基層，良田跟魚塭因誤錯誤的光電政策被剝奪，犧牲農漁民的權益，誓言要替基層農漁民討回公道，並正告民進黨，如果不愛惜農漁民，絕不會善罷干休，民眾黨團一定會追究到底。