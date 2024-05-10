周日（12日）就是母親節，星巴克、超商都祭出咖啡優惠，7-ELEVEn今起至周日濃萃美式、濃萃拿鐵等飲品買1送1；全家大杯經典美式18杯520元，平均1杯只要29元；另外星巴克周末推出「LOVE MOM好友分享日」活動，11、12日上午11點至晚上8點於全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

7-ELEVEn即起至周日，大杯的濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾、精品美式買1送1，大杯精品拿鐵買2送1；APP行動隨時取，厚乳拿鐵、蜂蜜拿鐵、精品冰燕麥拿鐵買2送1，活動至14日。

全家今天至周日，特大杯經典美式、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元。APP隨買跨店取，中杯單品美式10杯520元，平均1杯特價52元；中杯單品拿鐵9杯520元，平均1杯58元；大杯經典美式18杯520元，平均1杯29元；大杯經典拿鐵15杯520元，平均1杯35元。

星巴克也推出母親節活動「LOVE MOM好友分享日」，本周六、日上午11點至晚上8點於全台門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡。