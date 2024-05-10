劇中陳亞蘭年輕時遭遇喪夫，整個人魂不守舍。(公視台語台、華視提供)

林雨宣在《勇氣家族》中為了寶銀社歌劇團的未來，違背母親陳亞蘭的期望，選擇就讀西洋戲劇系，希望學成之後可以幫助歌仔戲走出嶄新的道路。在上周的劇情中，她為劇團演出加入劇場表演形式創新，從臺下扮鬼嚇觀眾，希望讓觀眾有更深刻的體驗，卻沒有考量觀眾年紀，讓陳亞蘭勃然大怒。

現實中陳亞蘭認為：「創新不能捨棄傳統，歌仔戲最美的唱腔跟身段一定要保留，但是可以把速度加快，符合現在的節奏。」不管現在流行什麼，她幾乎都會試著加在歌仔戲裡，比如說電腦動畫、動漫、NFT、舞台劇與AI等等；《勇氣家族》裡就有利用虛擬攝影棚拍攝一段很唯美的劇情，她指出電視劇最適合跟現代科技結合，但是不能做成四不像，要把握住核心價值，然後再搭配不違和的創新，戲就會有看頭。

最新預告中陳亞蘭諱疾忌醫，強撐工作，差點導致敗血症。戲外陳亞蘭大方坦承自己就是工作狂：「以後就有得睡了，現在幹嘛睡那麼多？」隨即表示只是開玩笑，她認真解釋：「我是一個很要求完美、很堅持的人，所以工作的時候，或者是我想要達成某個目標的時候，就不會顧慮那麼多，但我希望大家不要以我為榜樣，睡覺、吃飯、放鬆都要照時間，這樣才會有健康的身體繼續打拚。」

大女兒林雨宣也不遑多讓，拍戲時為了不拖累拍攝進度忍耐肚子痛，結果是憋尿憋到快腎臟發炎，緊急送醫導尿，還有睡眠不足耳神經發炎、感冒氣喘到講不出話等等。她透過人類圖了解自己非常需要休息才能累積能量，所以現在逼自己慢下來，不舒服就要看醫生。《勇氣家族》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出，劇中用心刻劃臺灣在地職人精神，希望帶給所有觀眾面對生活的勇氣。