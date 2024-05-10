日本女星廣末涼子去年6月與米其林一星名廚鳥羽周作「雙重不倫」，後來兩人都分別與配偶離婚。5日是鳥羽周作的生日，日媒目擊廣末涼子帶著家人幫男方慶生，互動良好。

根據日媒《女性SEVEN》報導，鳥羽周作5日過46歲生日，在知名中餐廳辦慶生派對，廣末涼子被目擊帶著家人出席。活動結束後，在沒有廣末涼子的陪同下，鳥羽周作帶著女方的家人到附近的遊樂場，因適逢假日人潮眾多，鳥羽周作與廣末涼子的家人還緊牽著手避免走散。

據目擊者指出，鳥羽周作一行人熱衷玩夾娃娃機，女方家人多次向鳥羽周作要零錢，互動看起來就像真正的一家人。

廣末涼子承認婚外情後，演藝事業一落千丈，還被公司處罰無限期停工；因此，她離開待了26年的老東家，自立門戶尋求復出的機會，儘管有傳言稱廣末涼子、鳥羽周作有意於今年夏天完婚，但男方友人否認，強調兩人想先穩定事業，不急著再婚。