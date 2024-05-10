總統當選人賴清德以及副總統當選人蕭美琴將於本月20日正式就任，台北市長蔣萬安今（10）日到議會做專案報告，被問及是否有收到就職典禮邀請函、是否會出席時，蔣萬安坦言自己有收到邀請函，但由於當天另有市政行程，因此不克參加。

蔣萬安今日到台北市議會針對「台北大巨蛋」、「北士科T16、T17、T18」、「京華城」以及「台智光」等4案做專題報告，市議員秦慧珠也詢問蔣萬安是否有收到就職典禮邀請函，蔣萬安則說自己有收到，但當天另有行程不克參加。

接著秦慧珠話鋒一轉，直言北市府沒有將4案定調為4弊案，但柯文哲卻在9日舉辦記者會，號召藍綠519上街頭，要做草根行動、草民上街，口號是「打倒新黨國、起動新台灣」，結果柯文哲隔天又要去參加520就職典禮。

「這是給蔣萬安跟台北市警察局找麻煩」，秦慧珠痛批柯文哲自己520要去捧新政府的場，519又發動藍綠草根行動、草民上街，去撻伐新政府；接著秦慧珠也詢問北市警察局長張榮興，是否有做好情蒐，當天會有多少人上街頭，是否會起衝突。

張榮興表示，5月19日已有申請在北平東路的一個集會，現場頂多只能容納1000至5000人，警方預估當天大概有1000人左右，已經做好安全維護的整備，屆時會派約250名警力到場維安，自己認為當天不會爆發衝突，否則警方會執法。

秦慧珠最後則說，柯文哲519要去上街頭，找台北市政府的麻煩，520再去捧民進黨新政府的場，「519說要打倒新黨國，520去做那邊的來賓」，大家可以思考一下柯文哲的做為。