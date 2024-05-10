嘉義大學校長林翰謙期勉畢業生能在職涯活動中找到適合工作。（嘉大提供／廖素慧嘉義傳真）

畢業生求職旺季來了，嘉義大學與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署合辦徵才活動，已媒合400餘人，49家企業需求開出逾1600職缺，薪資從28K到76K都有，財會理工科系相關職務40K至70K，一般行政工作則是28K起跳。

嘉義大學學務處學生職涯發展中心近日在蘭潭校區舉辦職涯活動，為應屆畢業生與企業徵才媒合，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、嘉義縣政府、嘉義市政府、嘉義榮民服務處協同辦理。

這場活動有製造、天然資源、食品與農業、行銷與銷售、休閒與觀光旅遊、教育及訓練、資訊科技、金融財務、建築營造及物流運輸等類別產業共49家企業，有大型上市櫃或外商企業，提供約1600個職缺。

嘉大指出，徵才活動是對大學、碩博士畢生，薪資方面，生技類派駐海外人員約3萬8000至6萬元，電子商務後端工程師約4萬至6萬元，會計管理師約4萬5000至6萬，藥師約7萬1000至7萬6000，化學相關助理工程師約5萬至6萬，另有一般行政工作如補習班才藝班行政助理、門市採購倉儲人員約2萬8000元起跳。

嘉大表示，去年職涯活動媒合511人，今年目前媒合428人，另外有些廠商是請學生去填線上履歷，到5月15日以前都還繼續線上媒合，學校職涯發展中心也規劃一系列就業講座協助學生做求職準備，學校官網都有相關訊息可查詢。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大作為育才的搖籃，學生在學期間即重視產學鏈結，課程設計著重產業的見習與實習，透過此次職涯系列活動，讓學生有機會了解不同產業的需求，也希望協助產業界找到適合的人才。