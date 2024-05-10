1名李姓司機10日上午11時開貨車行經承德路，準備右轉民權西路時疑因視線死角，撞上行走的61歲李姓婦人，並將她壓到車底下輾過，警消人員到場時，李婦因傷重已宣告不治。

警消上午11時許獲報，民權西路有婦人遭貨車輾過，到垤時發現她因身體、頭部多處重創，已無生命跡象，消防人員後用器具將李婦拉出，但送醫後仍已傷重身亡。

61歲李姓婦人遭輾過，警消人員到場時已傷重不治。(陳鴻偉翻攝)

李姓司機酒測值為0，他聲稱右轉時並未注意有行人，看到時想緊急煞車已來不及，目前已被警方帶回訊問，全案依過失致死罪偵辦中。