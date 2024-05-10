實施超過3年的口罩禁令即將解除，衛福部疾管署宣布，5月19日開始醫療院所、老人福利機構將不再強制戴口罩，此議題10日在議會引發討論，國民黨議員張瀞芬、劉士州憂心口罩解封是否可能使得腸病毒等疫情升溫；衛生局長曾梓展表示，站在醫療專業的立場，他還是建議民眾進入醫院、長照機構最好戴口罩，保護自己也保護他人。

張瀞芬指出，近來腸病毒疫情持續增溫，一般推估6月將進入高峰，而預防腸病毒傳染，戴口罩是一項有效的措施，中央宣布5月19日起口罩解封，她詢問曾梓展有何看法？是否應針對學校、人潮較多的地點加強宣導仍應戴口罩。

劉士州則說，這幾年大家為了防疫戴口罩，連帶也使得口罩垃圾量增加，現在疾管署宣布將解封，若是不戴口罩可產生抗體，且比較環保，應可減少口罩使用情況。

曾梓展表示，目前除了醫療院所、長照機構外，各場所都不需要戴口罩，但19日後包括醫療院所及長照機構也不強制戴口罩，站在醫療立場，他個人仍建議進入醫院診所、長照機構最好還是戴口罩，因不戴雖可增加抗體，但若感染的病毒自己身體無法承受怎麼辦？藉由戴口罩可保護自己及他人。