台積電公布4月營收，合併營收約為新台幣2,360.21億，較上月增加了20.9%，較去年同期增加了59.6%。累計2024年1至4月營收約為新台幣8,286.65億，較去年同期增加了26.2%，無畏0403大地震，繳出單月歷史次高營收表現。

台積電受到地震衝擊，扣除保險理賠損失約30億，第二季認列影響約毛利率0.5％。台積電營收爆發，主要受到3奈米與5奈米的強勁需求帶動，突顯高效能運算市場的龐大需求。

台積電累積今年1月至4月營收達8,286.65億，較去年同期增加了 26.2%。先前台積電釋出的財測，台積電預期第二季營收約在196億美元至204億美元之間，預期第二季毛利率約在51至53％，營利率則落在40至42％之間。

台積電股價今（10日）上漲6元，收在802元。台積電曾在4月12日法說會前衝上826元新天價，但法說會的財測不如市場預期，使得股價一度下殺至740元左右，但逐步往上攻堅，近日則在800元大關徘徊，收盤力守在800元之上。

台積電一夫當關也讓台股下周有機會挑戰20833歷史高點，今收在20708.84點，距離紀錄僅有約125點差距，美國時間周五的台積電ADR表現也會是重要觀察指標，台積電ADR周四收在142.79美元，小跌0.81美元（約0.56%）。