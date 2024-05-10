先前知名手搖飲料品牌「得正」因永康中華計劃小編在Threads發佈性暗示貼文引發網路爭議，沒想到事隔幾日，「茶湯會」某分店員工發起喝養樂多挑戰，沒想到大量飲用後嘔吐時，卻將嘔吐物直接吐在工作用流理槽，網友看完不僅砲轟「超丟臉」，也堪憂分店衛生疑慮，對此茶湯會昨（8）日正式對外道歉了。

茶湯會3員工「灌養樂多」狂吐流理槽！網不滿抵制：樂極生悲代表作

近日有網友上傳一段TikTok影片，只見3名身穿茶湯會制服的員工在影片輪流拿著大罐養樂多發起「這是我的第一杯」挑戰，不過養樂多等乳酸飲料含有大量益生菌，通常也含有較多精製糖，滲透壓高，短時間大量飲用導致細胞水份被吸出，容易引發脹氣和嘔吐，3名員工最後也輪流在工作流理槽中嘔吐。

雖然影片在TikTok平台已經被下架，不過有網友將影片備份至Threads，引發其他網友不滿留言，「別家不會，茶湯會」、「得正現在肯定在笑」、「要玩也脫下制服，超丟臉」、「你們是去上班還是去玩的，噁心當有趣」、「無論你做什麼工作，身上穿了制服，你就必須該有公司形象與態度。想玩的，制服脫了再玩！樂極生悲代表作」、「在營業用的流理台做這種事情，真的好噁，謝謝抖音養出來的小孩，讓我可以不用踩雷，不敢喝茶湯會了」、「之前日本就好幾個連鎖店員工吃飽太閒拍片亂鬧被開除了，看來這位小姐也很想丟掉工作，果然抖音一響父母白養」。

還有人揪出影片中該茶湯會分店衛生問題，「冰塊機沒關門、珍珠在旁邊沒有蓋蓋子、茶葉漏網在旁邊沒清、抹布丟在電磁爐上」、「那個水槽還要拿來洗器具...要吐也去廁所吐馬桶...工作環境這樣搞真的不妥欸...」、「前茶湯會員工，感覺是開早班還沒營業時候拍的，看起來都還在備茶，直接在那個水槽吐噁不噁心啊，也不知道拍完有沒有清潔，不然那個水槽可是晚上收班才會刷洗的」、「有沒有看到旁邊有裝茶葉的篩網，對，沒錯，那全都是茶湯會的茶會經過的地方，你能想像你喝的每一杯，裡面都有被嘔吐物填過的成分嗎」。

員工灌養樂多單日聲量竄升！茶湯會道歉了：加強分店管理教育

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「茶湯會」近一年聲量趨勢，可以發現網路聲量單日均未突破250筆，2024年5月9日因茶湯會3名員工灌養樂多後在工作用流理槽嘔吐，爆發網友拒買行動，茶湯會第一時間緊急出面致歉，導致該日網路聲量瞬間來到825筆。

昨日茶湯會另緊急在臉書發出公告，對於分店不當行為造成觀感不佳致上歉意，「五月一日發現影片當下已勒令門店立即停業三天，進行全店環境清潔消毒，加強內部員工教育訓練，並對該分店進行嚴厲懲處。總部當日已安排主管至該分店進行稽核及再教育，後續會更加強對各分店的管理及教育。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月10日至2024年05月08日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『茶湯會』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。