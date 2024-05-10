出道至今42年，獲得金曲、金鐘加持的沈文程，擁有專屬於他的節日「國際沈文程日」，這天是本週六的5月11日。為何會選在這個日子，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，其實與沈文程一首傳唱至今的台語歌有關，他將如何慶祝這一天，本人5日在臉書粉專親揭最新企劃。

《心事誰人知》開啟出道 沈文程獲金曲、金鐘肯定

現年69歲的沈文程，空軍退役之後，在台中的西餐廳駐唱，獲得蔡振南賞識，1982年出道，首張專輯《心事誰人知》立刻爆紅，同名主打歌〈心事誰人知〉紅遍全台，也是蔡振南一手包辦詞曲創作，締造破百萬張專輯的銷售量；陸續詮釋的〈漂丿的七鞀郎〉（漂泊的𨑨迌人）、〈來去台東〉、〈舊情也綿綿〉，風格迥異，在當年都是家喻戶曉的台語經典歌曲。

金曲獎加持之後，沈文程演藝事業重心逐漸放在主持領域，曾以《大冒險家》和《愛拼才會贏》入圍綜藝節目主持人獎，熱愛釣魚的他之後在行腳節目《寶島漁很大》發揮出色，2012年至2014年連續三年，以該節目入圍金鐘獎，並在2013年成功贏得行腳節目主持人獎，獲得雙金肯定。

26年前金曲〈五月十一彼下埔〉 成「國際沈文程日」由來

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，沈文程近一年的熱門關鍵字為心事誰人知、五月十一彼下埔、國際沈文程日、小河之歌、雲中月、舊情也綿綿、來去台東、金鐘獎、相欠債、花甲少年趣旅行。歌曲〈五月十一彼下埔〉收錄在1998年第15張專輯《起程》，沈文程1999年因而獲得第10屆金曲獎最佳方言男歌手獎。

〈五月十一彼下埔〉（意思：5月11日那個下午），歌詞描述某年5月11日下午在台中有對情侶要分手，因為當時下著綿綿細雨，沈文程看見全程靈感乍現創作這首台語歌，歌曲輕快中帶有淡淡哀傷，1998年再度紅遍大街小巷。歌詞描述「就北的中港交流道 落著毛毛的小雨」，網友們也討論盤點，過去十幾年的5月11日這天，竟常常是下著小雨的天氣。

〈五月十一彼下埔〉傳神歌詞搭配超高傳唱度，逐漸讓那天成為歌迷口中的「國際沈文程日」，就連沈文程本人也知悉這個節日。2023年以「國際沈文程日」作為出道40年來第一次演唱會的主題，接連在台中、台北、高雄舉辦專場，沈文程和Lulu黃路梓茵因為《花甲少年趣旅行》節目變成忘年之交，兩人在台北場合唱〈雲中月〉成為該場演唱會最大亮點。

沈文程今年5月1日才在台北完成「國際沈文程日」演唱會安可場演出，隨著今年專屬節日腳步將至，粉絲開始好奇沈文程今年要如何慶祝，5日在臉書粉專揭露最新企畫，指出明年「國際沈文程日」正好碰上母親節，他直接把台中中興大學惠蓀堂當天預定下來，將在符合〈五月十一彼下埔〉歌詞意境的下午時段開唱，邀請大家看完表演，晚上再帶媽媽去吃大餐慶祝母親節，沈文程笑說這次安排，應該創下第一次演唱會門票一年前就可以買的記錄。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月08日至2024年05月06日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『沈文程』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。