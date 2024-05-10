前台南市議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌佃西重劃區索賄1300萬元被起訴後，台南地院10日開準備庭時，檢方提出地方人士蔡連博今年3月的偵訊筆錄作為補強證據，但被告律師質疑不符訴訟程序，甚至違反偵查不公開原則，法官也認為「不太正常」，最後裁定待合議庭評議後再決定是否採用。

郭信良的律師主張，該筆錄不具證據能力，甚至根本不能在法庭上出現；並質疑起訴後相關事證均需隨案呈送法庭審理，但檢察官事後再進行蒐證，以補強證據方式具狀呈送法庭，不符常理，也違反偵查不公開。

律師還認為，本案卷證已移送法院，且以證人身分傳喚蔡連博，屆時在公開法庭上交互詰問，該補強證據違反程序。

高進見的律師也指出，檢方安排偵詢，將還在偵查中的案件筆錄，視為補強證據提出，此舉違反卷證並送原則，畢竟起訴書已經提送。

不過，公訴檢察官解釋說，蔡連博的部分是發回續偵，並非任意偵詢，經與檢察長討論後，基於「武器對等」原則，希望讓相關證據盡早進入法院審理；檢方也否認違反偵查不公開，並強調蔡已由被告轉為證人，檢方只是認為有必要讓律師知悉才提出。

法官也認為，檢方此舉「不太正常」，程序不夠衡平，但仍希望檢辯提供相關實務或學界見解可供參酌，將待合議庭評議後再決定是否採用。

今天的庭審，檢辯還勘驗土地開發商廖姓業者在高雄市調處、橋頭地檢署等處偵訊時的錄影檔，並逐字勘驗。

檢方起訴，郭信良與高進見認為佃西重劃案有利可圖，2022年6月向廖姓業者索賄1300萬元，廖某先支付500萬元後，隔了3個月又支付800萬元。郭、高還北上向律師諮詢，最後委由不知情的郭信良服務黃姓助理，製作合資購買抵費地不成，以1300萬元達成和解的假契約，企圖掩飾賄款流向。

偵查過程中，高進見從頭到尾都沒有說出受誰指使索賄，還涉嫌教唆另4名相關人做偽證；郭信良則否認向業者索賄，強調是借貸關係。但檢方仍認定，兩人利用身為議長、里長職務，藉勢藉端勒索財物及收受賄賂，惡性極為重大，且犯後均否認犯行，供詞多所更迭，除依違反貪汙治罪條例併案起訴8人外，也建請法院從重量刑並宣告褫奪公權，還建議院方在審理期間繼續羈押2人，但移審後台南地院裁定郭150萬元、高50萬元交保，均限制出境出海及限制住居。