每一個人的性格都不同，有的人看似大度，實際上卻愛斤斤計較。《搜狐網》運勢專欄分享4星座表面與內在差很多，平時給人一種包容性高的印象，不過私底下很小心眼，友善外在只是他們的偽裝。

▎天秤座

天秤座給人溫柔的印象，不喜歡管事情，待人保持寬容，不過深交後會發現，若是出現利益衝突，他們就變得不大器，不僅如此，看似粗心的天秤座，內心其實愛記仇，一旦被得罪就會懷恨在心，想辦法找機會彌補，屬於殺人不見血的類型。

▎金牛座

金牛座性格穩定，少與人發生爭執，但不意味他們會任人欺負，有時表現寬容和慷慨，只是為了保護自己的人格，換句話說，他們可能並不關心這個問題，若碰到金錢和利益方面，就會變得斤斤計較，外表假裝大方，私底下在打如意算盤。

▎處女座

處女座認為自己慷慨又寬容，總是喜歡到處炫耀，不過實際相處後，會發現他們其實很小氣，通常只對自己溫柔，對其他人卻很嚴厲，無法包容別人的缺點，例如處女座不在乎自家衛生問題，但去朋友家看到髒亂時，就會拿出來挑剔，明顯雙重標準。

▎獅子座

獅子座愛好面子，喜歡答應別人的要求，讓對方覺得自己很厲害，平時只對陌生人表現慷慨。面對感情計較得失，如果付出比較多，他們會在乎是否能得到相同回報，對一些小事表現漠不關心，但涉及利益關係時，就會努力爭取永不放棄。

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