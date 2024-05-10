三灣鄉公所編列每年260萬元預算補助設籍三灣鄉的國中小學生營養午餐費，10日三灣鄉長李運光與鄉代會主席邱騰森及全體鄉代表前往三灣國中關心營養午餐製作情形。（謝明俊攝）

三灣鄉公所為減低國中小學生家長經濟壓力，並期望能提昇鄉內人口負成長，讓鄉民敢生、多生，日前提案編列每年260萬元預算來補助設籍三灣鄉的國中小學生營養午餐費，共有235名學生受惠，三灣鄉長李運光10日同鄉代會主席邱騰森及全體鄉代表前往三灣國中、小學關心營養午餐製作情形，希望能讓孩子們吃得更幸福更營養。

目前苗栗縣立國中小學校營養午餐經費，每餐為50元，其中縣府補助10元，中央另有針對國產溯源食材部分補助14元，其餘部分由學生自行負擔，另外弱勢家庭學生則可享全額免費。一般學生家庭每個月須負擔9百元左右。

三灣鄉長李運光在前年競選期間提出政見，當選鄉長後將補助三灣鄉國中小學生營養午餐，李運光當選後，即指示公所主管承辦人員，提出補助款預算計畫，從去年底起編列每年260萬元預算用於補助國中小學生營養午餐，並獲得鄉代會的全力支持通過這項預算案。

三灣鄉公所表示，公所為補助學生營養午餐，特別制定了實施辦法，凡是設籍在三灣鄉的國中小學生，都可由所讀學校直接向鄉公所申請補助經費，2024年度第1次營養午餐補助費撥付給三灣國中、三灣國小及大坪分校、僑善國小、斗煥國小、興華國中、錦水國小及大西國中等共計7個學校，金額共97萬餘元，共有235個學生受惠。

李運光非常感謝三灣鄉代會的支持，讓此案順利通過，10日特別安排鄉代會主席邱騰森及全體代表一同前往三灣國中、小學，關心學校營養午餐製做情況以及學生用餐情形，期望孩子們能夠吃得更健康，身體更為茁壯。