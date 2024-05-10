三灣鄉公所為減低國中小學生家長經濟壓力，並期望能提昇鄉內人口負成長，讓鄉民敢生、多生，日前提案編列每年260萬元預算來補助設籍三灣鄉的國中小學生營養午餐費，共有235名學生受惠，三灣鄉長李運光10日同鄉代會主席邱騰森及全體鄉代表前往三灣國中、小學關心營養午餐製作情形，希望能讓孩子們吃得更幸福更營養。
目前苗栗縣立國中小學校營養午餐經費，每餐為50元，其中縣府補助10元，中央另有針對國產溯源食材部分補助14元，其餘部分由學生自行負擔，另外弱勢家庭學生則可享全額免費。一般學生家庭每個月須負擔9百元左右。
三灣鄉長李運光在前年競選期間提出政見，當選鄉長後將補助三灣鄉國中小學生營養午餐，李運光當選後，即指示公所主管承辦人員，提出補助款預算計畫，從去年底起編列每年260萬元預算用於補助國中小學生營養午餐，並獲得鄉代會的全力支持通過這項預算案。
三灣鄉公所表示，公所為補助學生營養午餐，特別制定了實施辦法，凡是設籍在三灣鄉的國中小學生，都可由所讀學校直接向鄉公所申請補助經費，2024年度第1次營養午餐補助費撥付給三灣國中、三灣國小及大坪分校、僑善國小、斗煥國小、興華國中、錦水國小及大西國中等共計7個學校，金額共97萬餘元，共有235個學生受惠。
李運光非常感謝三灣鄉代會的支持，讓此案順利通過，10日特別安排鄉代會主席邱騰森及全體代表一同前往三灣國中、小學，關心學校營養午餐製做情況以及學生用餐情形，期望孩子們能夠吃得更健康，身體更為茁壯。
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