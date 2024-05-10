彰化市公所繼昨晚舉辦「藝術生命園區設立概念構想」線上說明會，由彰化市長林世賢親上火線闡述理念及釋疑後，公所準備將藝術生命園區先期規畫案在下周送彰化市民代表會臨時大會審議；反對興建大埔火葬場自救會將在下周一動員到代表會陳情，雙方一觸即發。

彰化市公所構思將市立殯儀館後方已完成遷葬的閒置土地做整體規畫為生命園區，包含立體停車場、社區活動中心、火化場以及環保葬綠地等設施，並於昨天晚間8點至10點舉辦線上說明會。彰化市長林世賢說，這是公部門首次舉辦殯葬議題的線上說明會。

林世賢表示，線上說明會不受場地限制，贊成及反對雙方較能理性溝通，與會者有台灣空氣汙染防制專家白曛綾、東鴻環保顧問公司技師陳義鴻及公所主任秘書許晉嘉、工務課長蔡佳松、民政課長黃靜宜，約有250人同時在線上收看關心。

打鐵趁熱，辦完線上說明會後，市公所準備在下周的彰化市民代表會臨時大會提出生命園區先期規畫案，其規畫包含環境影響評估、興辦事業計畫等。公所盼經代表會審議通過後，再展開後續進程。

在彰化市公所準備將含火葬場的藝術生命園區先期規畫案送代表會闖關下，反對興建大埔火葬場自救會將在下星期一早上10點在彰化市民代表會門口集合，要向代表會陳情請願，表達反對的立場，隨後再轉往彰化縣政府陳情。