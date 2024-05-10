蔡英文總統是否在520前特赦前總統陳水扁，成為政壇關注焦點。總統府則回應，現階段立場仍是希望陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依相關法律規範辦理。根據《TVBS》今（10日）公布最新民調顯示，有高達48%民眾不支持特赦。

該份民調顯示有48%民眾表示並不支持特赦前總統陳水扁（其中有28%表示很不支持，20%表示不太支持），有22%表示支持特赦前總統陳水扁（其中非常支持的比例則為8%，14%還算支持）；值得一提的是，另有30%民眾沒有表示意見。

在政黨傾向方面，國民黨認同者不支持特赦陳水扁前總統的比例達76%；民眾黨認同者也有63%表示不支持；民進黨認同者則有51%表示支持特赦，高於不支持的22%；中立選民不支持特赦前總統陳水扁的比例為46%，僅有12%支持，另外42%沒有表示意見。

該調查是由TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於5月7日至9日晚間18：30至22：15，共接觸931位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為110位，拒訪率為11.8%，最後成功訪問有效樣本821位（市話411、手機410），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。