國民黨立委楊瓊瓔（左2）表示，她先前去該地會勘，卻傳出工安意外消息，她非常難過與不捨，希望傷者能早日康復。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

5月13日即將通車的國道1號銜接台74線的交流道工程，10日上午發生工程車翻覆，當場造成2名工人受傷的工安意外，立法院副院長江啟臣指出，他7日到現場會勘時，一再提醒高公局勿因搶快而犧牲工程品質，尤其通車前準備工作及注重人員安全為優先，別因即將通車而忽略工安。

立法院副院長江啟臣說，針對整起工安意外他覺得很遺憾，希望傷者能早日康復，他也與高公局聯繫，現階段一定要全力搶救傷者，並妥善做好後續的醫療處理，叮嚀以工程品質及施工人員安全考量為優先。

國民黨立委楊瓊瓔表示，幾天前她去該地會勘，卻傳出工安意外消息，她非常難過與不捨，將全力關心2名傷者的狀況，另也同時要求相關單位，盡速釐清工安意外的原因及責任歸屬。

楊瓊瓔指出，就目前狀況來看，應不會影響原本13日要通車的時間，將如期通車，最重要的是在這段期間，呼籲主管單位應加強管理和檢驗，再三確保安全與工程品質，讓民眾放心，大家都十分期盼國道1號銜接台74快速道路，但相對工程安全要求第一，決不能有絲毫輕忽。

據警方初步調查，當時2名工人於台74線北屯二匝道銜接國道1號北上處（約14.4K處），操作高空作業車時吊臂掉落意外，其中1人遭擠壓在橋樑間，另1人因車輛翻覆受傷，2傷者正在醫院搶救中。高公局指出，整起事件須調查釐清，但不影響通車期程。