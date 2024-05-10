5月12日是國際護理師節，在創世安養院裡的護理師，日夜照顧植物人的生活需求，更是需要耐心與愛心，護理師和生活服務員每2小時為植物人翻身、拍背及更換尿布，24小時日夜輪班，均以院民的照護需求為優先考量，面對生命照顧的責任，特別要表彰護理師們工作的使命和專業。

創世基金會苗栗分院到宅護理師江佳玲，照顧植物人近10年，她說雖然每天要跑好幾處到個案家服務，體力負荷很大，看到服務對象放鬆舒服的表情都讓她很有成就感，特別有一位80幾歲的奶奶讓她印象深刻，每次去服務回來都有滿滿正能量。奶奶先天殘疾沒有雙腿，也有血糖的問題導致體重過重無法行動，每一次洗澡都是大工程，需要出動2~3位的人力，讓她可以洗上一個舒服的澡。奶奶雖然身體不適，仍舊充滿活力和希望。江佳玲提醒著自己要珍惜每一個當下，勇敢面對生活中的挑戰，並保持著一顆感恩的心，熱愛到宅服務的工作」。

安養院內護理師和生活服務員每2小時為植物人翻身、拍背及更換尿布，每4小時鼻胃管灌食、給藥、抽痰及生命監測，24小時日夜輪班，都以院民的照護需求為優先考量，面對生命照顧的責任，有著外人難以理解的壓力和挑戰。尤其近年來各種病毒、細菌流行，更是時刻繃緊神經，仔細觀察，避免抵抗力低弱的植物人受感染，今年適逢國際護師節與母親節同一天，讓我們代替無聲的植物人，一起向所有的護理人員說聲祝福和謝謝，感謝他們的付出及奉獻，並給予更多的肯定和尊重。

創世基金會1986年成立至今，全台有17所安養院，3處分會，目前有170位護理師、161位生活服務員提供專業照護。盼徵求具有服務弱勢族群使命感，有耐心、性格樂觀正面積極的朋友，一同加入創世護理人員行列，攜手照拂更多弱勢植物人朋友及其家庭。歡迎具有照顧專長、熱忱、使命的朋友一同加入。