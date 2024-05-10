金融調閱小組成員分析各項資料，及時找出被害人。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

假投資詐騙是近年來最常見的詐騙手法之一，也是造成民眾財損最嚴重的犯罪類型，刑事局統計，假投資詐騙從被害人加入LINE群組到報案，平均約2個月，為及早攔阻民眾財產損害，刑事局有一個單位默默地分析各項資料，在2個月的黃金期內找出潛在的被害人，阻斷鉅額財損。

刑事局去年7月積極推動假投資攔阻計畫，由金融資料調閱小組負責資料調閱、分析詐騙案件，搶在2個月內通知已匯款、但尚未察覺遭詐的被害人，讓他們不要繼續被騙。

刑事局長周幼偉表示，目前已有6成民眾因警方及時通知而停止匯款，攔阻金額高達2億餘元，為感謝攔阻有功的員警，周幼偉在周報上公開表揚有功人員，感謝金融調閱小組員警默默為打詐工作盡一分心力，每日分析上百個警示帳戶，找尋仍持續遭詐被害人，並透過各地警察機關協助，及時通知攔阻被害，看似微不足道的工作，由這群默默無名的打詐英雄每日按部就班完成。

刑事局再次提醒，假投資詐欺不外乎利用人性的弱點，以高報酬、穩賺不賠等話術誘騙民眾投入資金，最終目的就是要騙走民眾所賺的辛苦錢，如正加入投資群組或開始入金投資股票的民眾，請多一分查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以保障自身權益，避免被害。