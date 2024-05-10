由葉乃文（牛奶）、蕭景鴻（阿弟）、張書偉（書偉）、郭葦昀（Toro）、謝坤達（坤達）組成的男團Energy於2002年出道，15年前全員單飛，今年再度合體復出，還即將在台北小巨蛋舉行演唱會。近日他們主打歌《星期五晚上》中的「十六蹲」舞步，掀起模仿熱潮，連「師姐」丁噹到了紐約廣場都不忘來「蹲」一下，但最後一秒腿軟破功。

丁噹稍早在臉書發文，寫下：「來自紐約的E16蹲挑戰！姊的腿力很不錯吧，演唱會來一起蹲啊！」最後還標註Energy帳號，片中見丁噹穿一身黑，頭戴黑色圓帽，接著拍到場景在紐約時代廣場，丁噹邊「十六蹲」還吐舌手比勝利符號，看來動作相當輕盈，未料最後一秒起來後腿不穩扭了一下，可愛的小動作引發粉絲討論，笑說：「後面的站不穩有好笑」。

Energy最近重出江湖發行新專輯《Here I Am》，本月5日在台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會，現場人山人海，許多過去的歌迷都回歸現身，還有不少女歌迷已經當媽媽，仍帶著孩子來看自己少女時期的偶像，Toro更在唱《分合》前喊話說：「拜託你們不要哭！看到你們哭，我會想哭，笑著看我們好不好？」

Energy上周舉行唯一限定簽唱會，吸引大批死忠粉絲到場。（圖／中時資料照）

當天現場吸引超過5000位粉絲到場，連女星舒子晨也默默當起小歌迷分享現場照，驚訝說：「OMG，我的青春」、「不要小看婦女的力量（現場無少女）」，而公司原本只計畫發1000張號碼牌，最後意外爆量，但Energy表示全部都會簽完，最後到6日凌晨才簽完收工，而坤達的妻子柯佳嬿在家苦等不到老公回家，只好到Energy官方IG詢問：「簽完了嗎？」，後來感動發文表示：「人生旅途裡，能以這樣的形式與自己的青春再相見，我覺得很美」。