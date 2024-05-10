查獲大量毒咖啡包。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

專案小組說，卡西酮原料具有高腐蝕性，初驗時所使用的塑膠湯匙，置於瓶中不久即遭腐蝕變形還變色。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市刑警大溯源追查毒販，掌握吳姓、陳姓2名男子選定郊區田邊交易毒品，動員埋伏，趴田埂被蚊蟲及螞蟻叮咬，終於發現2人現身，衝上逮捕2人，查獲千餘包毒品咖啡包和K他命，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊日前查獲以張姓嫌犯涉嫌販毒，追查張男的上游毒販，發現他與27歲吳姓男子及27歲陳姓男子曾聯繫交易毒品，且專挑田埂或田園空曠地區，作為交易毒品的地點，警方掌握事證後，於4月前往高雄市阿蓮區中山路某處果園埋伏，等候毒販現身。

員警到果園後到田埂中埋伏，但田裡中有不少螞蟻，還有許多蚊蟲，憂心行動被毒販發現，忍耐約1小時左右，直到目標出現，昏暗中果然發現1輛白色轎車靠近，趁吳、陳2人下車，立即起身衝出壓制，在車內查獲大量馬力歐包裝毒咖啡包，清查共有1000包毒品咖啡包和K他命，逮捕2人，並到吳的住處搜查，查獲包裝袋、攪拌器、封膜機、卡西酮原料及成品毒品咖啡包154包，全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。

專案小組透露，卡西酮原料具有高腐蝕性，初驗時所使用的塑膠湯匙，置於瓶中不久即遭腐蝕變形還變色，顯示對人體傷害極大。