苗栗家扶中心輔助全家竹南家扶店，歡度營業15周年慶。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

全家竹南家扶店的店長小英（左）為大陸籍新住民，認真工作獨自撫養三個孩子。（謝明俊攝）

為開拓經濟弱勢家庭的就業機會，苗栗家扶中心自2009年以特許加盟全家便利商店，於群創光電竹南T2廠開辦「竹南家扶店」，導入社會企業的精神與商業模式，經由群創、全家與家扶三方的合作及努力，至今已邁入15年，期間協助105位弱勢家長與青年就業，並將每年盈餘的70％投入社會福利服務，15年來總計提供360人次180萬元的高中職生獎助學金、幫助67戶家庭無息借貸106萬元急難紓困等。

苗栗家扶中心為慶祝全家竹南家扶店開業15周年，10日特別舉辦「拾光苗圃，與你為伍」15週年慶暨成果發表會，分享十五年的服務成果，並舉辦特賣會回饋群創光電同仁，感謝大家長久支持與協助。

苗栗家扶中心表示，15年期間共計提供105位弱勢家庭的家長與青年就業機會，希冀透過此就業服務方案讓經濟弱勢家長與孩子得以溫飽之外，並能兼顧家庭，也透過此就業服務方案know How的訓練，予以充權，培力弱勢家長與青年長出力量，在全家「竹南家扶店」習得職場技能、人際互動技巧後，能順利在外求職，於生活或職場都有更好的發展與表現。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，苗栗家扶中心目前共扶助917戶經濟弱勢家庭、1,659名兒少，「經濟弱勢家庭就業服務」是一個預防性方案，提供就業機會與職場訓練，厚植家長及青年職場適應能力與人際關係改善，讓經濟弱勢家庭與兒少生活得以穩定，避免身陷貧窮循環，家扶中心期待透過此方案的介入與服務，培植家長與青年，使之有能力面對外在職場更大的挑戰，並自行求職獲得更好的工作機會，透過如此善的循環，讓此方案受益人數越來越多，並且透過盈餘回饋社會，擴大社會服務效益。

全家竹南家扶店的店長小英為大陸籍新住民，獨自撫養三個孩子，當時因尚未取得身分證而求職處處碰壁，生活陷困，所幸在同為家扶家長的介紹下於98年9月開始接受家扶中心扶助，並同時進入全家家扶店就業。

小英非常珍惜這份工作，努力學習補貨與櫃台結帳，甚至店鋪訂貨都難不倒小英，陸續通過中階證照及高階證照考試，更破例以國中學歷通過測試，於100年升任全家家扶店店長，獨當一面，處理店舖大小事務，靠著自己努力，有一份穩定的工作收入，為家庭撐起一片天。