台中市大里區仁美路街頭9日晚間竟出現數隻灰鵝，搖搖晃晃走在馬路上可愛吸睛，民眾與警方又抱又趕，守護鵝群安全。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

繼台中市烏日區溪南地區昨日上午出現鴕鳥跑透透，大里區仁美路街頭晚間竟出現數隻灰鵝，搖搖晃晃走在馬路上可愛吸睛，還有幾隻「亂入」民宅，民眾與警方又抱又趕，守護鵝群安全。幸警方順利聯繫飼主到場，經清點數量無誤後領回。

灰鵝大出逃！橫行台中街頭，1原因當路霸超Q畫面曝。

烏日溪南地區9日一早才出現2隻鴕鳥在路上出沒，先是在烏日溪尾大橋上逛奔，而後在溪南路三段一帶慢悠悠的「逛大街」，一度造成周邊車流壅塞，引起通勤民眾關注，夜間大里區仁美路竟也有鵝群「集體出逃」。

台中市警察局霧峰分局仁化派出所員警9日晚間9點多接獲民眾報，稱大里區仁美路有鵝群在馬路奔走，員警立即前往現場處理。鵝群1隻跟著1隻在巷內逛來逛去，一有車輛經過就嚇得拔腿狂奔，一遇到路人又緊急折返，畫面吸睛可愛，還有幾隻灰鵝「亂入」民宅。

警方與民眾將鵝群又抱又趕至路旁安全地帶，維護鵝群安全，幸順利聯繫飼主到場。飼主表示，因飼養場地被野狗破壞，才造成鵝群「集體出逃」，經清點數量無誤後領回。

霧峰警分局則呼籲，若民眾有飼養寵物，應善盡約束責任避免任意竄入道路，若有影響交通安全可依《道路交通管理處罰條例》第84條處罰所有人，倘若因此引發交通事故，飼主也需負賠償責任。