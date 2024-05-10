王品集團旗下和牛麻辣鍋「嚮辣」和韓式料理「初瓦」西門店4月上旬爆出食物中毒事件，經過1個多月的停業清潔與水質檢驗，王品今（10）日宣布旗下「嚮辣」與「初瓦」捷運西門店5 月13 日正式復業，並從5月13日起一連30天，網路全程直播廚房作業，希望消費者能在安心的環境，有更好的用餐體驗。

「嚮辣」與「初瓦」捷運西門店經過主管機關複查與用水抽查檢驗後，於5月6日獲准復業。而為確保消費者用餐與員工作業環境健康無虞，業者仍先進行自主清潔、消毒作業與作業流程優化，將於5 月13 日復業。品牌表示後續更將從「水質管理」、「同仁健康」、「提升檢驗」三大面向強化食安與衛生管理。「水質管理」方面，王品集團委託公正第三方機構SGS進行水質與冰塊檢測，以確保水質安全。而「同仁健康」方面則是確認同仁健康、定時完整執行清消以維護食品安全。至於在「提升檢驗」方面，集團實驗室持續取得實驗室國際認證ISO17025，精準檢驗提升食品安全事件應變能力。

王品集團在停業期間，推出3大關懷方案，包括積極聯繫所有受影響的消費者，表達誠摯的關心與歉意並提出餐費退費、醫療給付與慰問金關懷等機制。至於受影響的同仁，王品集團比照消費者方案，給予慰問金與相關協助。

品牌也補充食品安全與衛生管理是最重要的企業社會責任，也必須不斷追求更好的作法，感謝社會大眾對王品集團的關心與監督，為回應社會對王品集團的期待，5 月 13 日起於王品集團官方YouTube 頻道，將全程直播「嚮辣」與「初瓦」西門店的廚房作業畫面，從開業前的準備、餐區製作過程、打烊前的清潔畫面等，透明公開地讓社會大眾了解餐飲產業的日常狀況，及重點區域的優化作法。集團持續以誠信、負責的態度，自我要求並確實落實，以維護社會大眾對王品集團的支持與期許。