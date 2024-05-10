台中市西屯區福瑞街集合住宅大樓，7日前發生重大火警，造成1間民宅毀損及游姓父女罹難，台中市消防局為強化市民自主防火意識，避免類似憾事再度上演，前往該集合住宅大樓執行災後訪視及防火宣導，共訪視84戶，並宣導居民設鐵窗必須預留逃生出口、老舊電器設備定期檢查、長時間不在家關閉電源等防火觀念，以確保自身生命財產安全。

中市消防局表示，無論是住宅或是工廠等場所發生火災，火勢會隨時間快速成長，且充滿不可預測性，因此遇到火災發生，應盡快避難逃生，勿為了收拾財物或手機，延誤逃生時間，而逃出後切勿重返火場，以免受困。

消防局長孫福佑表示，火災發生時，千萬不要在浴室躲避，因為濃煙為火場頭號殺手，但浴室門多為塑膠材質，遇熱易變形，又有通風設計，無法阻絕濃煙，此外，也不可搭乘電梯，因火煙會向上竄升，若搭乘電梯，反讓自己陷入如煙囪般的電梯井中。另也不要為了找濕毛巾，浪費逃生時間。

孫福佑強調，火災發生時，應該要往下、往外逃生，當發現門把燙手、開門有濃煙時，要關門往反方向尋找逃生出口；若無其他路徑，可躲在遠離火、煙、熱最遠的陽台或房間，靠窗對外求救。

消防局呼籲，雖無法預知火災何時發生，卻可透過良好用電、用火習慣預防，平時做好居家消防自主檢查，隨時提高防火警覺，並建立正確避難逃生觀念，才能確保自身生命財產安全，降低災害發生機率。