內政部國家公園署雪霸國家公園管理處與王品集團合辦「尋訪一座安全的山」登山安全系列講座。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處與王品集團合辦「尋訪一座安全的山」登山安全系列講座，將從今年5月至11月分別於北中南區辦理7場次講座，邀請登山及戶外活動工作者及各界專家，從不同的角度傳達登山安全觀念及經驗，並邀請民眾攜手守護山林資源。

雪管處表示，登山健行一直是民眾造訪雪霸國家公園的主要活動類型之一，但山岳環境瞬息萬變，如沒有充分的準備及評估，可能造成意外發生。今年雪管處持續與長期認養園區內步道維護的重要夥伴王品集團，以及台北市立圖書館與台中市政府大墩文化中心合辦登山講座，將邀請檜谷山莊莊主吳德發（大武野夫）、戶外攝影師吳誌堂、台大醫師李柏青、台灣山岳文教協會理事長張志湧、雪管處保育志工陳鵬如、雪管處保育巡查員及臺灣登山家張元植，為民眾分享山區常見意外類型、登山美照背後的風險、登山醫療、登山嚮導的責任、雪霸古道資源及雪季安全登山準備，期讓參加者了解山區活動的風險，並從中學習如何避免錯誤發生，行前又該做好那些規劃準備。

本次系列講座第1場次將由檜谷山莊莊主吳德發（大武野夫）於5月26日下午2時在台中國立公共資訊圖書館2樓國際會議廳，分享多年來於檜谷山莊第一線協助救援經驗，更將主要的意外事件進行分類，並輔以案例的說明，讓您面對山區環境行前該如何準備，行進中該如何應對，降低意外發生風險。想親臨現場一同學習嗎？雪管處將於5月15日上午10時於雪管處全球資訊網活動報名專區開放報名（https://portal.spnp.gov.tw/registration/），名額有限，敬請把握。