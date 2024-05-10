3C生活配件品牌CASETiFY首度攜手韓國 SM 娛樂旗下知名男團 NCT DREAM 重磅推出「Dream Night Chit Chat」全新聯名系列，其中以官方應援手燈為靈感設計的「珍藏版 NCT DREAM 耳機保護殼」最受矚目，喜愛 NCT DREAM 的粉絲現可於 CASETiFY 台灣官方網站搶先加入優先購買名單，並於5月16日全球正式發售當日享優先購買資格，搶先選購限定聯名系列配件更可以獲得活動限定禮物和小卡。

CASETiFY 攜手韓國知名男團 NCT DREAM 打造「Dream Night Chit Chat」全新聯名系列。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真）

「NCT DREAM Dive Into You 手機殼」啟發自 NCT DREAM 經典熱門單曲〈Dive Into You〉的歌詞與動人旋律，採用夢幻的紫羅蘭色打造。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真

NCT DREAM x CASETiFY 聯名系列以霓虹綠與淡紫色為主題色系，搭配飄逸夢幻的淡紫色圖紋與迷人精緻的雲霧風格字體，打造出名為「Dream Night Chit Chat」光彩奪目的獨特聯名系列手機殼與電子配件，展現NCT DREAM青春、希望和友誼的團體核心價值。此外，本次聯名系列不僅包含以歷代專輯為靈感打造的藝術拼貼印花圖案，忠實粉絲們更可透過 CASETiFY 的設計獨享與偶像的秘密，喚醒粉絲們內心深處與NCT DREAM 相伴的專屬回憶。

為了慶祝 NCT DREAM X CASETiFY 最新聯名系列，CASETiFY 將於 5 月 9 日至 13 日於首爾舉辦盛大的三層樓快閃活動，邀請粉絲們一同踏入 NCT DREAM 的夢想世界。參與的粉絲除了可以和 NCT DREAM 一起沉浸在回憶和探索的旅程中，更可以跟隨成員追夢的足跡，共享夢想、希望和友誼。透過這次的快閃活動，讓粉絲們重新激發對於自己年少夢想的渴望，鼓勵粉絲們和 NCT DREAM 團結一致，勇敢追求夢想，不斷前進。欲參與此快閃活動的粉絲現可於 Melon Ticket 網站登記報名。

NCT DREAM X CASETiFY 聯名系列以 NCT DREAM 與粉絲共同創造的珍貴回憶打造豐富的電子與生活配件。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真）

活動地點：15-1, Seoulsup 4-gil, Seongdong-gu, Seoul

活動時間：2024 年 5 月 9 日 – 5 月 13 日，中午 12 點 – 晚上 8 點

此外，CASETiFY 本次也發布包含NCT DREAM成員MARK、仁俊、JENO、楷燦、渽民、辰樂、志晟的主題影片，揭開本次「Dream Night Chit Chat 」系列聯名合作的序幕，每位成員的官方形象照也將於近期陸續發布，喜愛 NCT DREAM 的粉絲們也可期待未來世界巡迴演唱會的相關規劃。