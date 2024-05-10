3C生活配件品牌CASETiFY首度攜手韓國 SM 娛樂旗下知名男團 NCT DREAM 重磅推出「Dream Night Chit Chat」全新聯名系列，其中以官方應援手燈為靈感設計的「珍藏版 NCT DREAM 耳機保護殼」最受矚目，喜愛 NCT DREAM 的粉絲現可於 CASETiFY 台灣官方網站搶先加入優先購買名單，並於5月16日全球正式發售當日享優先購買資格，搶先選購限定聯名系列配件更可以獲得活動限定禮物和小卡。

CASETiFY 攜手韓國知名男團 NCT DREAM 打造「Dream Night Chit Chat」全新聯名系列。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真）
CASETiFY 攜手韓國知名男團 NCT DREAM 打造「Dream Night Chit Chat」全新聯名系列。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真）

「NCT DREAM Dive Into You 手機殼」啟發自 NCT DREAM 經典熱門單曲〈Dive Into You〉的歌詞與動人旋律，採用夢幻的紫羅蘭色打造。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真
「NCT DREAM Dive Into You 手機殼」啟發自 NCT DREAM 經典熱門單曲〈Dive Into You〉的歌詞與動人旋律，採用夢幻的紫羅蘭色打造。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真

NCT DREAM x CASETiFY 聯名系列以霓虹綠與淡紫色為主題色系，搭配飄逸夢幻的淡紫色圖紋與迷人精緻的雲霧風格字體，打造出名為「Dream Night Chit Chat」光彩奪目的獨特聯名系列手機殼與電子配件，展現NCT DREAM青春、希望和友誼的團體核心價值。此外，本次聯名系列不僅包含以歷代專輯為靈感打造的藝術拼貼印花圖案，忠實粉絲們更可透過 CASETiFY 的設計獨享與偶像的秘密，喚醒粉絲們內心深處與NCT DREAM 相伴的專屬回憶。

為了慶祝 NCT DREAM X CASETiFY 最新聯名系列，CASETiFY 將於 5 月 9 日至 13 日於首爾舉辦盛大的三層樓快閃活動，邀請粉絲們一同踏入 NCT DREAM 的夢想世界。參與的粉絲除了可以和 NCT DREAM 一起沉浸在回憶和探索的旅程中，更可以跟隨成員追夢的足跡，共享夢想、希望和友誼。透過這次的快閃活動，讓粉絲們重新激發對於自己年少夢想的渴望，鼓勵粉絲們和 NCT DREAM 團結一致，勇敢追求夢想，不斷前進。欲參與此快閃活動的粉絲現可於 Melon Ticket 網站登記報名。

NCT DREAM X CASETiFY 聯名系列以 NCT DREAM 與粉絲共同創造的珍貴回憶打造豐富的電子與生活配件。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真）
NCT DREAM X CASETiFY 聯名系列以 NCT DREAM 與粉絲共同創造的珍貴回憶打造豐富的電子與生活配件。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真）

活動地點：15-1, Seoulsup 4-gil, Seongdong-gu, Seoul

活動時間：2024 年 5 月 9 日 – 5 月 13 日，中午 12 點 – 晚上 8 點

此外，CASETiFY 本次也發布包含NCT DREAM成員MARK、仁俊、JENO、楷燦、渽民、辰樂、志晟的主題影片，揭開本次「Dream Night Chit Chat 」系列聯名合作的序幕，每位成員的官方形象照也將於近期陸續發布，喜愛 NCT DREAM 的粉絲們也可期待未來世界巡迴演唱會的相關規劃。

李鎮赫粉絲見面會狂加碼「全場都能合照」下週訪台喊：我開心到爆炸！
來台17年 金鐘主持人吳鳳罕見怒罵：第一次遇到這麼壞的人！
玟星首登高流展現唱跳實力　隨機清唱13首歌寵溺粉絲
#NCTDREAM #CASETiFY #聯名系列 #粉絲 #耳機殼
透過【Google新聞追蹤中時新聞網