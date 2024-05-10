為慰勉醫護人員平日執勤之辛勞，舒研光技股份有限公司創辦人董雨玟與金門縣議員董森堡等人，今（10）日下午前往衛生福利部金門醫院，聯合捐贈一系列PBM光生物調節雷射器材給醫護人員使用，讓白衣天使們在休息之餘，能利用這些器材舒緩一整天的疲累，調整狀態再出發，提升工作效率。

舒研光技公司創辦人董雨玟指出，這次捐贈的PBM光生物調節雷射器材涵蓋了多款產品，包括手持式雷射舒緩儀、雷射肩頸U型舒緩儀、雷射健髮舒活帽、雷射健髮梳等。

今日捐贈金門醫院的PBM光生物調節雷射器材，包括手持式雷射舒緩儀、雷射肩頸U型舒緩儀、雷射健髮舒活帽、雷射健髮梳等。（于家麒攝）

藉由PBM光生物調節雷射器材幫助醫院同仁舒緩身心的疲累感，提升工作效率，得到更好的休息和照顧。（于家麒攝）

議員董森堡表示，這些器材不僅代表著捐贈者對金門醫院的關懷，更是將愛與關懷的力量傳達給了醫院的全體同仁，讓大家在忙碌的工作後，藉由這些器材將幫助醫院同仁舒緩身心的疲累感，提升工作效率，得到更好的休息和照顧。

金門醫院副院長陳根雄感謝捐贈廠商的愛心，彰顯了社會各界對於醫護人員辛勤工作的尊重和支持。他表示，金門醫院也將以此次捐贈為契機，進一步提升醫療服務水平，致力於為金門地區的民眾帶來更多的健康與幸福。